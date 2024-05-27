Разин объяснил, почему Шатунов не носил нижнее белье

С заявлением выступил скандальный продюсер

Знаменитого российского музыканта Юрия Шатунова не стало почти два года назад, однако в прессе регулярно появляются подробности из его жизни. Так, интимную тайну артиста раскрыл скандально известный продюсер Андрей Разин. Он неожиданно объявил, что Шатунов частенько ходил без трусов.



По словам Разина, такое предпочтение в одежде объяснялось сложной ситуацией в детдоме, где рос Юрий. Мол, там крайне редко стирали одежду, так что молодой человек был лишен достаточного запаса чистого белья. Это заставляло его частенько обходиться без трусов, передает слова продюсера женский журнал "Клео.ру".

При этом Разин утверждает, что проблема сохранялась очень долго. Когда Юрий был уже знаменитым молодым певцом, ему все равно приходилось терпеть определенные трудности в сфере гигиены. Андрей объявил, что когда к музыкальному коллективу присоединился Аркадий Кудряшов и занял позицию администратора, в его обязанности также вошла стирка одежды артистов, включая их носки и нижнее белье.

Однако, по словам продюсера, Аркадий большого интереса к данному занятию не проявлял и эту обязанность выполнял из рук вон плохо. Андрей утверждает, что в итоге Шатунов старался выбирать джинсы, которые можно будет стирать пореже, часто ходил без трусов и даже без носков – в обуви на голую ногу.

К слову, ранее вдова Шатунова попросила поклонников не устраивать свалку на его могиле.