Вдова Шатунова попросила поклонников не устраивать свалку на его могиле

Два года к месту упокоения солиста "Ласкового мая" на Троекуровском кладбище не зарастает народная тропа

Светлана Шатунова осталась невероятно возмущена поведением некоторых россиян, которые решили устроить свалку на могиле ее мужа. В соцсетях она поделилась эмоциональным постом, где высказала все, что думает о происходящем.

Вдова Шатунова заявила, что теперь на месте упокоения артиста будут действовать ее правила: она категорически запрещает приносить туда различные игрушки, портреты и статуэтки, чтобы не захламлять Троекуровское кладбище.

Также ее возмутила ежемесячная панихида, которую неизвестные проводят возле могилы Шатунова. По ее словам, в этом нет особой необходимости – церемонию можно устраивать и два-три раза за год.

"Многие собираются на это мероприятие только ради показухи и для того, чтобы попасть в кадр, а потом наблюдать за этим в различных пабликах", – считает Светлана.

Она потребовала от россиян прекратить ходить на могилу ее супруга просто для галочки и "прекратить этот цирк".

Юрий Шатунов ушел из жизни почти два года назад – за это время место его упокоения стало одним из самых посещаемых на Троекуровском кладбище.

Ранее вдова солиста "Ласкового мая" судилась с продюсером Разиным за права на некоторые песни коллектива – последний дело проиграл. В этих разбирательствах на сторону Светланы встал Иосиф Пригожин, который считает, что семья Шатунова обязательно должна иметь долю, а Разин только и делает, что устраивает конфликты с другими людьми.