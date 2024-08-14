Седокова передумала разводиться с мужем

В отношениях пары немало трудностей

Отношения Анны Седоковой с супругом Янисом Тиммой каждые пару месяцев переживают период американских горок. Певица сама нередко провоцирует ссоры с баскетболистом, публикуя кадры с другими мужчинами в соцсетях. Подобное поведение доводит мужчину до тяжелых состояний, но, видимо, обоих подобные эмоциональные качели устраивают.

Никто уже не удивляется регулярным заявлениям Седоковой о разводе с мужем. За последний год к такой стадии их брак подходил, по меньшей мере, три раза, однако трудности каждый раз удавалось преодолеть. Вот и недавно оказалось, что артистка снова была на грани того, чтобы остаться одна.

Анна приехала к США к мужу, приготовив все документы для официального рассторжения брака. Но, увидев баскетболиста, сразу же передумала. Певица опубликовала в своих соцсетях фото, на котором призналась, что решила не рвать эти отношения.

Знаменитость утверждает, что сейчас она занимается своей карьерой в России, поэтому вынуждена жить с мужем на две страны. В это время Тимма играет за команду в США из G-лиги.

Пара познакомилась, когда спортсмен выступал за "Локомотив". Они сыграли свадьбу в 2020 году.

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