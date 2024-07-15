Седокова раскрыла способ соблазнить любого мужчину

Седокова раскрыла способ соблазнить любого мужчину
Анна Седокова. Фото: соцсети
По ее словам, нужно следовать трем правилам

Анна Седокова утверждает, что нет ничего сложного в том, чтобы соблазнить понравившегося мужчину. Для этого нужно попросту следовать трем главным правилам, которые она уяснила за свою жизнь.

Первое – это быть доброй и внимательно слушать предполагаемого избранника. Второе – обязательно надевать красную одежду или нижнее белье. И последнее – иметь хорошую и внушительную пятую точку.

"Такую, чтобы обнять и лежать на ней, сериалы смотреть", – сказала Анна.

При этом певица отметила, что фигура имеет не самое большое значение в вопросах соблазнения мужчин. В действительности женщина должна просто вызывать у избранника желание, и тут каждая ситуация индивидуальна. 

До этого участники шоу "Выжить в Дубае" утверждали, что Седокова после прихода в команду знаменитостей заигрывала с несвободным Сашей Стоуном. За это его девушка Надежда Сысоева и выгнала артистку из передачи. Сама Анна опровергала флирт с блогером, хотя юмористка настаивала, что кадром осталось еще много интересных подробностей о поведении певицы, которые могли бы разрушить ее брак.

Источник: YouTube
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