Оголившаяся Седокова засветила лишнее между ног

Россиян поразило увиденное откровение на фото

Анна Седокова после недавнего объявления о разрыве с супругом опубликовала на своей странице в соцсетях новое фото, на котором предстала в откровенном виде. Артистка сняла себя в кожанном корсете, трусах и сапогах, анонсировав при этом выход новой композиции.

На снимке Седокова хвасталась подтянутой фигурой – она выставила в сторону ногу, демонстрируя пышные ягодицы и подтянутую линию живота. Округлую грудь звезды подчеркивали чашечки корсета, которые делали объемы более выдающимися. При этом песня, которая сопровождала публикацию, была посвящена любви.

"Оказалось, я умею без боли жить", – поет Анна.

Однако россияне оказались не в восторге от внешнего вида артистки, которой пару месяцев назад исполнился 41 год. Многие раскритиковали ее за подобный образ, а некоторые заявили, что оголившаяся Седокова засветила лишние между ног.

"В таком возрасте акцент на агрессивную сексуальность вылядит уже жалко",

"Стыд и срам! Когда это стало нормально в трусах себя всему миру показывать?",

"Откровенный фотошоп. Особенно паховая зона. Там спереди вторая нога или вареник разросся?",

– возмущается народ.