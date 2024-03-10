Оголившаяся Седокова засветила лишнее между ног

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Анна Седокова после недавнего объявления о разрыве с супругом опубликовала на своей странице в соцсетях новое фото, на котором предстала в откровенном виде. Артистка сняла себя в кожанном корсете, трусах и сапогах, анонсировав при этом выход новой композиции.
На снимке Седокова хвасталась подтянутой фигурой – она выставила в сторону ногу, демонстрируя пышные ягодицы и подтянутую линию живота. Округлую грудь звезды подчеркивали чашечки корсета, которые делали объемы более выдающимися. При этом песня, которая сопровождала публикацию, была посвящена любви.
"Оказалось, я умею без боли жить", – поет Анна.
Однако россияне оказались не в восторге от внешнего вида артистки, которой пару месяцев назад исполнился 41 год. Многие раскритиковали ее за подобный образ, а некоторые заявили, что оголившаяся Седокова засветила лишние между ног.
"В таком возрасте акцент на агрессивную сексуальность вылядит уже жалко",
"Стыд и срам! Когда это стало нормально в трусах себя всему миру показывать?",
"Откровенный фотошоп. Особенно паховая зона. Там спереди вторая нога или вареник разросся?",
– возмущается народ.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова