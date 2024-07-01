Седокову со скандалом выгнали из популярного шоу на ТВ

Седокову со скандалом выгнали из популярного шоу на ТВ
Анна Седокова. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость утверждает, что ее затравили во время проекта

Анна Седокова стала участницей шоу "Выжить в Дубае", но сразу же знаменитость очень плохо приняли сокомандники. Певица заявляла, что получает в свою сторону косые взгляды и постоянные нападки. В итоге другие участники решили выгнать ее в первый же день. Как объяснил причину такого решения Джиган, артистка "некрасиво зашла" в коллектив и пошла против всех.

Оксана Самойлова и вовсе назвала Седокову истеричной особой. По их словам, в жизни знаменитость совсем другая, а тут проявила себя с некрасивой стороны – ведет себя лицемерно и играет на камеру.

Надежда Сысоева и вовсе обвинила Анну в приставаниях к своему молодому человеку. По ее словам, артистка за кадром делала Саше Стоуну комплименты и говорила, как ей нравятся спортсмены.

"Это абсолютное гнилофанство от женщины", – сказала бывшая звезда Comedy Woman.

Позже Седокова рассказала, что пережила настоящую травлю на шоу. Она утверждает, что до ее появления в комнате остальные участники могли спокойно общаться друг с другом, но как только Анна заходила, все резко замолкали. В итоге она чувствовала себя изгоем.

Ранее в Сети появилось откровенное фото Седоковой, на котором она засветила лишнее между ног.

Источник: Woman.ru

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