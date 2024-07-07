Грудь видно: мокрая Водонаева изогнулась на камеру

Знаменитость показала пикантный кадр

Алена Водонаева поделилась с поклонниками новыми откровенными снимками. Знаменитость устроила фотосессию на тему картины Васнецова "Аленушка", запечатлев себя на берегу речки в лесу. В качестве наряда она выбрала светлое платье, которое намеренно промочила в воде. Нижнего белья при этом на ней не было.

Блогер намерено изогнулась на камеру, чтобы на фото было видно грудь через прозрачные одежды. Голову ведущая задрала вверх так, чтобы волосы красиво свисали до пояса и переливались на солнце. Образ звезды "Дома-2" дополняли только серьги и макияж.

В комментариях ей сделали массу комплиментов из-за внешнего вида. Например, бывшая жена Бондарчука Светлана заявила, что Водонаева – огонь.

"Приехал на рыбалку в деревне, а тут...",

"Противозаконная женщина, бросившая вызов самой Афродите",

"Алена как всегда на высоте", – пишут ей поклонники.

Ранее Водонаева показала фото топлес.