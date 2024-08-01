Пригожин призвал главу Wildberries Бакальчук пойти на переговоры с мужем

Пригожин на всю страну заявил о позоре Бакальчук
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Скандал вокруг Wildberries обрастает новыми подробностями

Ситуация вокруг крупнейшего маркетплейса Wildberries привлекла внимание многих именитых жителей нашей страны. Основательница компании Татьяна Бакальчук решила развестись с мужем Владиславом и на фоне этого запустила глобальные перемены в организации. С заявлением по поводу происходящего выступил известный российский продюсер Иосиф Пригожин.

Супруг певицы Валерии встал на защиту Владислава Бакальчука. Пригожин заявил, что лично знаком с мужчиной и отлично к нему относится. Иосиф напомнил, что огромную компанию супруги строили вместе, хотя лицом организации всегда выступала Татьяна. С точки зрения медийности добившаяся успеха простая женщина выглядела более привлекательно, поэтому Владислав оставался в тени. Однако он, как и его жена, полжизни положил на создание огромной компании.

Пригожин резко осудил действия Татьяны и заявил о ее позоре. Продюсер уверен, что в семейные дела супругов вмешалась третья сторона, которая имеет сильное влияние на Татьяну. Иосиф призвал женщину перестать позориться и спокойно урегулировать ситуацию с мужем, который имеет полное право на половину компании.

"Влад был мозгом компании (…) Я призываю к разумному подходу. Просто сесть и начать разговаривать. Не позорить ни мужа, ни себя на весь мир", – заявил Пригожин.

К слову, ранее муж Бакальчук предупредил клиентов Wildberries о возможных проблемах.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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