Клиентов Wildberries предупредили о проблемах из-за развода Бакальчуков

Клиентов Wildberries предупредили о проблемах из-за развода Бакальчуков
Фото: Rartat / wikimedia.org
Не исключено, что на платформе начнут проводить сомнительные операции

Скандальный развод Бакальчуков, которые основали Wildberries, не утихает. Теперь брошенный супруг настаивает, что проблемы из-за дележки компании могут появиться и у пользователей популярной платформы. 

Владислав заявил, что Татьяна накануне передала доменный адрес сайта другим лицам. По его словам, процедуру пока еще официальная жена совершила без его подтверждения – имя было зарегистрировано в его компании еще в 2004 году. Теперь же он настаивает, что всеми данными завладели третьи лица.

Для покупателей и продавцов на WB это тоже плохие новости, говорит Владислав. Действия новых владельцев в будущем могут привести к совершению всякого рода подозрительных операций на платформе, включая слив данных пользователей. Уже сейчас миллионны аккаунтов попали в доступ к третьим лицам, заявил он.

"Они не только захватили контроль над доменом, но и могут манипулировать контентом на платформе, что может нанести ущерб клиентам и партнерам маркетплейса", – подытожил Бакальчук.

Татьяна, в свою очередь, настаивает, что все заявления ее мужа по поводу Wildberries являются ложью. Мужчина с самого начала знал о происходящем и давал на все свое согласие. На фоне всех разборок бизнесвуман официально подала заявление на развод накануне.

До этого Владислав Бакальчук заявил, что хочет получить контроль над половиной компании, поскольку это положено ему по закону.

Источник: Telegram
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