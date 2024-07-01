Пригожин объяснил причины визита Канье Уэста в Москву

Пригожин раскрыл смысл визита Канье Уэста в Москву
Йе (Канье Уэст). Кадр: YouTube.com
Для России это является хорошим событием

В минувшее воскресенье стало известно о предполагаемом визите американского рэпера Канье Уэста в Москву. Артист мирового маштаба отдохнул в городе в течение одного дня, после чего улетел обратно в США. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему знаменитость мог решить нанести визит в Россию.

По его словам, Канье совершил серьезный и мощный поступок человека, который живет по демократическим принципам. Рэпер бросил вызов санкциям и всем предрассудкам, которые связаны с нашей страной. Также он выступил против системы, запрещающей развивать отношения с Россией на всех уровнях. 

"Посмотрим, чем все закончится, запретят ли ему жить в Америке", – говорит продюсер.

Пригожин отметил, что если Уэсту дали российскую визу, значит, в нашем государстве он был желанным гостем. После своего визита он точно сможет расказать другим, как его хорошо встретили русские, какая обстановка в Москве, насколько город чистый и красивый. Тем самым артист сможет противостоять информационной мировой коррупции, подытожил он.

Напомним, о предполагаемом визите Канье Уэста стало известно в воскресенье. Сообщалось, что артист приехал на день рождения своего друга Гоши Рубчинского. При этом не было ни одной четкой фотографии со знаменитостью, а западная пресса до сих пор не нашла официального подтверждения визита Йе в Россию.

Ранее стало известно, что против рэпера завели новое дело в США.

Источник: Говорит Москва

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