Пригожин призвал дать шанс вернувшемуся в Россию Меладзе

Пригожин призвал дать шанс вернувшемуся в Россию Меладзе
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Он считает, что артист будет очень востребован в стране, вопреки скандалам

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о желании Валерия Меладзе вернуться в Россию. Он считает, что такому талантливому артисту нужно обязательно дать шанс, и тогда он снова будет собирать стадионы.

Ранее появилась информация, что во время недавнего приезда в Москву артист рассказал знакомым, как сильно он соскучился по стране. Также он утверждает, что не говорил нацистских лозунгов на концерте в Дубае – это было провокацией.

По словам Пригожина, если Меладзе разрешаат снова жить в России, то он будет очень востребованным. Продюсер уверен, что не стоит осуждать артиста, который хочет опять оказаться дома, ведь у каждого должен быть шанс на исправление.

"Мы все не безгрешны. Мы все заложники этой проблемы, мы все в ней оказались", – говорит муж Валерии.

Пригожин отметил, что после отъезда за границу уровень популярности Меладзе не сократился – его все также любит русскоязычная публика и регулярно посещает концерты певца. При этом Валерий является грузином, выросшем на Украине, поэтому он и оказался в затруднительном положении. Иосиф уверен, что знаменитость все также любят в России и ждут, несмотря на скандалы.

Источник: News.ru
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