Умер сыгравший 150 ролей российский артист Абдуллах Габибов

Сыграл 150 ролей: умер знаменитый российский актер
Фото: www.unsplash.com
Уход звезды стал большим ударом для многочисленных поклонников и коллег

К сожалению, практически каждый день в информационном пространстве появляются сведения о смерти выдающихся культурных деятелей. Так, накануне, 30 июля, оборвался жизненный путь знаменитого российского артиста Абдуллаха Габибова.

Печальными новостями поделились представители родного культурного учреждения ныне покойной знаменитости. Подчеркивается, что вся труппа Лезгинского театра скорбит о горькой утрате вместе с родными и близкими покойного.

Народный артист Дагестана и заслуженный артист Российской Федерации завершил свое земное пребывание на 76-м году жизни. Талантливый актер за свою долгую и блистательную карьеру успел воплотить на сцене более 150 ярких образов в разных жанрах. Его смерть стала огромной потерей для театра и многочисленных поклонников.

Габибов был не только выдающимся артистом, но и музыкантом. Покойный писал музыку к спектаклям. Также актер озвучивал мультфильмы и снимался в кинематографе.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной советской актрисы.

Источник: Лезгинский театр ✓ Надежный источник
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