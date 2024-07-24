Умерла известная советская актриса Дана Алтайбаева

Умерла известная советская актриса
Фото: www.unsplash.com
Люди прошлой эпохи один за другим покидают этот мир

Советский Союз оставил после себя огромное культурное наследие. Многие артисты того периода и по сей день пользуются бесконечной любовью и уважением зрителя. К сожалению, время не стоит на месте, и талантливые люди покидают этот мир. Так, стало известно о смерти популярной советской актрисы Даны Алтайбаевой.

Казахская актриса и писательница пользовалась большой популярностью на всей территории Советского Союза. Она была не только талантливой артисткой, но и очень образованным человеком. Покойная отлично разбиралась в культуре Франции, хорошо знала язык этой страны, была профессиональным переводчиком и признанным экспертом по Франции.

Впервые на советских телеэкранах Алтайбаева появилась в 1963-м году. Она сыграла во второй части серии кинолент "И в шутку, и всерьез…". Также артистка блеснула в известной музыкальной комедии "Ангел в тюбетейке". Смерть актрисы стала большим ударом для ее родных и близких, а также преданных поклонников и друзей.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной в нашей стране байкерши. Последний пост девушки шокировал ее фанатов.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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