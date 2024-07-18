Умер актер из "Солнцепека" Игорь Лучихин

Внезапно умер актер из "Солнцепека"
Фото: www.unsplash.com
Трагедия поразила публику

Сегодня, 18 июля, информационное пространство разорвали новости о внезапной смерти популярного российского артиста Игоря Лучихина. Актеру было всего 62 года, никаких серьезных проблем со здоровьем у него не наблюдалось.

Артист участвовал во многих театральных постановках, широкому зрителю ныне покойная звезда известна по ролям в кинолентах "Солнцепек" и "Дорога к дому". Печальными новостями поделились представители драмтеатра имени Бориса Лавренева Черноморского флота в Севастополе.

В культурном учреждении сообщили, что смерть знаменитости стала неожиданным ударом для всей труппы. Буквально накануне утром артист отлично себя чувствовал и хорошо отработал на репетиции. И всего через несколько часов, вечером жизнь знаменитости оборвалась.

К слову, недавно стало известно о таинственной смерти популярного артиста, хорошо знакомого россиянам с детства. Тело мужчины нашли в машине, рядом с ним лежала погибшая собака.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Новые удары по России: США выдали карт-бланш ВСУ

Запад работает на подрыв безопасности в мире

В Киеве объявили о поисках "большого мясника": подготовка к наступлению

Власти не щадят украинских солдат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей