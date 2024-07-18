Умер актер из "Солнцепека" Игорь Лучихин

Трагедия поразила публику

Сегодня, 18 июля, информационное пространство разорвали новости о внезапной смерти популярного российского артиста Игоря Лучихина. Актеру было всего 62 года, никаких серьезных проблем со здоровьем у него не наблюдалось.



Артист участвовал во многих театральных постановках, широкому зрителю ныне покойная звезда известна по ролям в кинолентах "Солнцепек" и "Дорога к дому". Печальными новостями поделились представители драмтеатра имени Бориса Лавренева Черноморского флота в Севастополе.

В культурном учреждении сообщили, что смерть знаменитости стала неожиданным ударом для всей труппы. Буквально накануне утром артист отлично себя чувствовал и хорошо отработал на репетиции. И всего через несколько часов, вечером жизнь знаменитости оборвалась.

К слову, недавно стало известно о таинственной смерти популярного артиста, хорошо знакомого россиянам с детства. Тело мужчины нашли в машине, рядом с ним лежала погибшая собака.