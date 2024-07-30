Российский артист Тимур Шивырев умер на 34-м году жизни

Всего 33 года: умер известный российский актер и певец
Фото: www.unsplash.com
Жуткая трагедия покрыта тайной

Накануне, 29 июля, стало известно о трагическом событии в культурной жизни нашей страны. Внезапно оборвался жизненный путь популярного актера и певца Тимура Шивырева. Талантливому молодому человеку было всего 33 года.

О печальном событии рассказали представители родного культурного учреждения ныне покойной звезды Саратовского театра оперетты. Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким знаменитости. Его уход стал большим ударом для всей труппы театра.

Смерть молодого артиста окутана тайной. В театре решили не рассказывать, что могло унести жизнь молодого, активного артиста. Никакой информации о том, что Тимур чем-то болел, в открытых источниках нет. Поклонники молодого человека удивлены и обескуражены, они скорбят вместе с его родственниками.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти популярного артиста – рядом с ним была обнаружена погибшая собака.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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