Российский артист Тимур Шивырев умер на 34-м году жизни

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Накануне, 29 июля, стало известно о трагическом событии в культурной жизни нашей страны. Внезапно оборвался жизненный путь популярного актера и певца Тимура Шивырева. Талантливому молодому человеку было всего 33 года.
О печальном событии рассказали представители родного культурного учреждения ныне покойной звезды Саратовского театра оперетты. Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким знаменитости. Его уход стал большим ударом для всей труппы театра.
Смерть молодого артиста окутана тайной. В театре решили не рассказывать, что могло унести жизнь молодого, активного артиста. Никакой информации о том, что Тимур чем-то болел, в открытых источниках нет. Поклонники молодого человека удивлены и обескуражены, они скорбят вместе с его родственниками.
К слову, ранее стало известно о таинственной смерти популярного артиста – рядом с ним была обнаружена погибшая собака.
Российские войска продолжают свое наступление
Населенные пункты буквально стерли с лица земли