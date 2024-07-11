Умер актер из сериала "Альф" Бенджи Грегори

Погибшая собака рядом: известный актер умер жуткой смертью
Фото: www.unsplash.com
Трагедия получила широкий резонанс

Многие жители нашей страны в детстве засматривались популярным американским сериалом "Альф". Пришелец с Мелмака для многих стал любимым телегероем. Вместе со странным существом разные проделки проворачивал Брайан Таннер, которого блистательно сыграл артист Бенджи Грегори. К сожалению, стало известно, что американская телезвезда скончалась.

Кадр: YouTube

Мальчик уже давно вырос, на момент смерти Грегори было 46 лет. Судьба распорядилась так, что артист умер страшной смертью. Его бездыханное тело нашли на одной из американских парковок еще в июне. Жути произошедшему добавляет тот факт, что рядом с трупом хозяина лежало тело его любимой собаки.

Любопытно, что судебные эксперты так и не сделали окончательное заключение о том, по какой причине оборвалась жизнь артиста. Родственники уверены, что Бенджи заснул на жаре и в итоге умер из-за теплового удара. Отмечается, что в последнее время он переживал серьезные душевные терзания и находился в состоянии депрессии.

К слову, ранее стало известно о смерти народного артиста России. Несчастному внезапно стало плохо ночью.

Источник: Портал TMZ ✓ Надежный источник
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