Умер актер из сериала "Альф" Бенджи Грегори

Трагедия получила широкий резонанс

Многие жители нашей страны в детстве засматривались популярным американским сериалом "Альф". Пришелец с Мелмака для многих стал любимым телегероем. Вместе со странным существом разные проделки проворачивал Брайан Таннер, которого блистательно сыграл артист Бенджи Грегори. К сожалению, стало известно, что американская телезвезда скончалась.

Мальчик уже давно вырос, на момент смерти Грегори было 46 лет. Судьба распорядилась так, что артист умер страшной смертью. Его бездыханное тело нашли на одной из американских парковок еще в июне. Жути произошедшему добавляет тот факт, что рядом с трупом хозяина лежало тело его любимой собаки.

Любопытно, что судебные эксперты так и не сделали окончательное заключение о том, по какой причине оборвалась жизнь артиста. Родственники уверены, что Бенджи заснул на жаре и в итоге умер из-за теплового удара. Отмечается, что в последнее время он переживал серьезные душевные терзания и находился в состоянии депрессии.

К слову, ранее стало известно о смерти народного артиста России. Несчастному внезапно стало плохо ночью.