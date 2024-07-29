Губерниев вызвал обещственное возмущение словами о россиянах

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Известный острым словом комментатор Дмитрий Губерниев нарвался на народное возмущение. Он высказался по поводу Олимпиады в Париже и заявил, что наш народ обсуждает "одну фигню", а спортом совершенно не интересуется.
"И еще раз повторю – мы совсем не спортивная страна... Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться", – указал он.
После этого в комментариях один из пользователей призвал Губерниева больше не возвращаться в Россию, поскольку он там не нужен. В ответ ведущий назвал человека идиотом и отметил, что находится в данным момент в Вологде.
Следом Губерниев закрыл комментарии на своей странице и высказался на тему грязных российских рек после обнаружения в Сене кишечной палочки.
В ответ большинство пользователей в качестве реакции поставили ему нецензурный смайлик.
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