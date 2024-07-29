Губерниев вызвал обещственное возмущение словами о россиянах

Ведущий нарвался на критику в свой адрес

Известный острым словом комментатор Дмитрий Губерниев нарвался на народное возмущение. Он высказался по поводу Олимпиады в Париже и заявил, что наш народ обсуждает "одну фигню", а спортом совершенно не интересуется.

"И еще раз повторю – мы совсем не спортивная страна... Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться", – указал он.

После этого в комментариях один из пользователей призвал Губерниева больше не возвращаться в Россию, поскольку он там не нужен. В ответ ведущий назвал человека идиотом и отметил, что находится в данным момент в Вологде.

Следом Губерниев закрыл комментарии на своей странице и высказался на тему грязных российских рек после обнаружения в Сене кишечной палочки.

В ответ большинство пользователей в качестве реакции поставили ему нецензурный смайлик.

Ранее певец Олег Газманов призвал выгнать из России всех иностранных футболистов.