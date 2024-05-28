Губерниев дал совет вратарю Сафонову по общению с критиками

Губерниев жестко ответил возмущенным россиянам-патриотам
Дмитрий Губерниев. Фото: АГН "Москва"
Он прокомментировал ситуацию с российским футболистом

Скандал вокруг российского вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова набирает обороты. Спортсмена приобрел французский футбольный клуб "ПСЖ" за 20 млн евро. Для 25-летнего парня это является большим карьерным ростом, но за согласие отправиться в Европу и отказ от российских клубов многие раскритиковали его, обвинив в непатриотичности.

На шумиху вокруг Сафонова отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев. Он дал футболисту совет, как отвечать всем, кто возмущается его отъездом в недружественную Францию.

"Хейтеры, идите по традиции в футбольный сад. Если не хотите в сад, идите в жопу", – лаконично заявил он.

Губерниев считает, что у российского голкипера хватит мастерства, чтобы играть в "ПСЖ". В минувшем сезоне они выиграли чемпионат Франции и взяли национальный Кубок. В составе "Краснодара" Сафонов отыграл 30 матчей и пропустил 27 мячей. 11 поединков он отыграл "на ноль".

По данным французских журналистов, спортсмен уже прибыл в Париж, где проходит медобследование. Он будет вторым номером после основного вратаря итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

Матвей Сафонов родился в Ставрополье, был женат, имеет дочь. Сейчас он состоит в отношениях с комиком Мариной Кондратюк. Его дебют в футбольной карьере роизошел в 2017 году за "Краснодар". 

Источник: Daily Storm

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