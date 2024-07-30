В России или за границей: близкие решили положить Глюкозу в рехаб

Знаменитость пошла по пути МакSим

После скандального выступления в Красноярске певица Глюкоза все же отправится в рехаб. Сама артистка отрицала, что у нее есть проблемы с зависимостью и говорила, что причиной ее поведения стали антидепрессанты и снотворное. В эту версию не поверил, пожалуй, никто.

Сейчас, по словам ее близких, Наталья готова лечь в клинику. Ей подыскивают подходящие варианты как за границей, так и в России – в том числе в месте, где проходила реабилитацию МакSим. Терапию могут начать в самое ближайшее время.

Ожидается, что артистку приведут в порядок по тарифу VIP: сделают капельницы, очистят организм от вредных веществ и налядят эмоциональное состояние после нервных срывов, которые случились у нее из-за смерти любимой бабушки.

До этого Глюкоза резко высказалась о бывшем продюсере и друге Максиме Фадееве. Она заявила, что заплатила ему почти 60 млн рублей, чтобы и дальше петь свои песни и пользоваться псевдонимом, но теперь он хочет получить с нее еще больше. С этим певица связала публичные нападки в свой адрес.

Ранее стало известно, что Наталья выступила в Баку. Мероприятие прошло спокойно, девушку сопровождали два охранника, которые теперь следят за ее состоянием.