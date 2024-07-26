Глюкоза отменила концерты в России и уехала выступать в Азербайджан

Певица больше не может терпеть травлю

После скандального концерта в Красноярске Глюкоза подверглась активной травле и явно переживает не лучший этап своей жизни. На фоне нарастающего давления и разоблачительных публикаций в прессе артистка решила отменить все концерты в России и уехала за границу.



Недовольство публики вызвали странные выходки Глюкозы во время скандального концерта. В Красноярске певица вела себя неадекватно, постоянно прикасалась к интимным местам, не попадала в фонограмму и корчила жуткие гримасы.

Некоторые считают, что у артистки проблемы с запрещенными веществами. Сама Глюкоза свое поведение объяснила депрессивным состоянием на фоне смерти любимой бабушки и приемом сильных успокоительных.

В России звезда пока выступать не будет, однако за рубежом продолжает работать. Глюкоза дала концерт в Азербайджане. Девушка вела себя пристойно, однако не пожелала общаться с журналистами. Глюкоза не вышла на ковровую дорожку и быстро убежала с мероприятия, отмечает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее на Глюкозу набросились рассерженные зрители.