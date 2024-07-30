Данилко объявил о решении не отказываться от русского языка

Он пояснил, почему пошел на такой шаг

Артист Андрей Данилко утверждает, что стал больше гастролировать на фоне украинского конфликта, поскольку у людей появилась потребность в празднике и том, чтобы окунуться в мирное прошлое. При этом на самой Украине он выступает редко из-за постоянных блэкаутов и других проблем. Одной из них, как недавно сообщали СМИ, стало его творчество на "вражеском языке".

Данилко в недавнем интервью указал, что эта тема последние 2,5 года является одной из самых популярных. На фестивале в Юрмале он обсуждал этот вопрос с Лаймой Вайкуле и оба пришли к одному выводу – отказаться от русского языка им сейчас невозможно.

"Как я мог бы разговаривать с Лаймой? Она не знает украинского, я не знаю латышский... Они (возмущенные люди) по-своему правы, но у меня есть свое отношение к этому. Когда мне говорят, что ты развомляешь на мове агрессора, то я говорю: "это агрессор говорит на русском языке". Понимаете разницу?" – высказался артист.

По его словам, он бы с удовольствием говорил на японском или латышском, но, к сожалению, не обладает достаточными навыками.

Андрей указал, что в каждом отдельном украинском регионе люди разговаривают со своим уникальным диалектом – иногда это смесь русского и украинского языков. Раньше он стеснялся собственного полтавского говора, но теперь считает, что не стоит себя ломать из-за особенностей места, в котором вырос. Остальное – использование языка в политических целях, говорит знаменитость.