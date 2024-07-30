Данилко заявил, что невозможно отказаться от русского языка

Данилко объявил о решении не отказываться от русского языка
Андрей Данилко. Кадр: YouTube.com
Он пояснил, почему пошел на такой шаг

Артист Андрей Данилко утверждает, что стал больше гастролировать на фоне украинского конфликта, поскольку у людей появилась потребность в празднике и том, чтобы окунуться в мирное прошлое. При этом на самой Украине он выступает редко из-за постоянных блэкаутов и других проблем. Одной из них, как недавно сообщали СМИ, стало его творчество на "вражеском языке".

Данилко в недавнем интервью указал, что эта тема последние 2,5 года является одной из самых популярных. На фестивале в Юрмале он обсуждал этот вопрос с Лаймой Вайкуле и оба пришли к одному выводу – отказаться от русского языка им сейчас невозможно.

"Как я мог бы разговаривать с Лаймой? Она не знает украинского, я не знаю латышский... Они (возмущенные люди) по-своему правы, но у меня есть свое отношение к этому. Когда мне говорят, что ты развомляешь на мове агрессора, то я говорю: "это агрессор говорит на русском языке". Понимаете разницу?" – высказался артист.

По его словам, он бы с удовольствием говорил на японском или латышском, но, к сожалению, не обладает достаточными навыками.

Андрей указал, что в каждом отдельном украинском регионе люди разговаривают со своим уникальным диалектом – иногда это смесь русского и украинского языков. Раньше он стеснялся собственного полтавского говора, но теперь считает, что не стоит себя ломать из-за особенностей места, в котором вырос. Остальное – использование языка в политических целях, говорит знаменитость.

Источник: LTV Ziņu dienests
По теме

Смерть Зеленского: в США назвали способ урегулировать конфликт на Украине

Российские войска продолжают свое наступление

Вашингтон насторожился из-за требования России по Украине: "Скованная страна"

Белый дом внимательно следит за ситуацией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей