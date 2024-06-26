Данилко отказался принять участие в фестивале в поддержку ВСУ

Данилко отказался спонсировать ВСУ после скандала с русским языком
Андрей Данилко. Кадр: YouTube.com
Стала известна причина такого решения

Украинский артист Андрей Данилко сообщил об отмене своего участия в музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Мероприятие было организовано, чтобы собрать деньги на нужды украинской армии. В своих соцсетях он объяснил, что решение принято из-за проблем с "украинизацией" некоторого репертуара. Это произошло после скандала с его концертом в Киеве.

Ранее стало известно, что публика массово покинула представление Данилко в украинской столице, поскольку он стал исполнять песни на русском языке – они были написаны еще до событий 2022 года. 

Как объяснил исполнитель, он не сможет выступить на фестивале, поскольку не успеет в короткие сроки исправить свой русскоязычный репертуар. Также Данилко не хватает несколько ключевых музыкантов, чтобы подготовить эксклюзивную программу, сказано в сообщении.

При этом ранее у артиста не было особых проблем с количеством участников коллектива – недавно он спел на сцене в одном из одесских клубов на русском языке, а публика активно его поддерживала. Сообщается, что заведение было заполнено до отказа.

Музыкальный критик Павел Рудченко уверен, что Данилко специально продолжает петь на русском языке, так как надеется получить прощение в России.

Источник: соцсети
По теме

"На шаг ближе": в США испугались из-за снятия нового запрета по Украине

Эскалация ситуации продолжается

В России объяснили неожиданный шаг Макрона по Украине

Вокруг лидера сгущаются тучи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей