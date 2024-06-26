Данилко отказался принять участие в фестивале в поддержку ВСУ

Стала известна причина такого решения

Украинский артист Андрей Данилко сообщил об отмене своего участия в музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Мероприятие было организовано, чтобы собрать деньги на нужды украинской армии. В своих соцсетях он объяснил, что решение принято из-за проблем с "украинизацией" некоторого репертуара. Это произошло после скандала с его концертом в Киеве.

Ранее стало известно, что публика массово покинула представление Данилко в украинской столице, поскольку он стал исполнять песни на русском языке – они были написаны еще до событий 2022 года.

Как объяснил исполнитель, он не сможет выступить на фестивале, поскольку не успеет в короткие сроки исправить свой русскоязычный репертуар. Также Данилко не хватает несколько ключевых музыкантов, чтобы подготовить эксклюзивную программу, сказано в сообщении.

При этом ранее у артиста не было особых проблем с количеством участников коллектива – недавно он спел на сцене в одном из одесских клубов на русском языке, а публика активно его поддерживала. Сообщается, что заведение было заполнено до отказа.

Музыкальный критик Павел Рудченко уверен, что Данилко специально продолжает петь на русском языке, так как надеется получить прощение в России.

