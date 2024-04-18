Юрий Бардаш рассказал, как Верка Сердючка сблизилась с Зеленским

Как Верка Сердючка "спелась" с Зеленским
Андрей Данилко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com/
Все началось с популярного конкурса

Казалось бы, еще совсем недавно известный украинский артист Андрей Данилко, прославившийся за счет образа Верки Сердючки, собирал огромные залы в нашей стране и получал гигантские гонорары за выступления. К сожалению, неожиданно выяснилось, что артист – настоящий русофоб. О том, как Данилко спелся с лидером Украины Владимиром Зеленским, рассказал его коллега по сцене Юрий Бардаш.

Бардаш – один из тех украинских артистов, которые открыто поддержали нашу страну в разразившемся конфликте. Он не раз заявлял, что находится на стороне Донбасса и всячески осуждает действия киевского режима. По словам Юрия, Андрей тесно сошелся с Зеленским после своего скандального выступления на популярном музыкальном конкурсе "Евровидение-2007".

Тогда артист исполнил нашумевшую композицию, в которой использовал оскорбительный лозунг "Раша, гудбай!". Бардаш уверен, что именно после этого артист сошелся с главой киевского режима.

"С тех пор Данилко спелся с Зеленским и пошел по пути, который ведет к гедонизму западной культуры, ставящей удовольствие выше всего", – заявил певец.

Юрий Бардаш подчеркнул, что теперь известный украинский артист тесно связан с главой страны и должен четко повторять его позицию по всем спорным вопросам. Иного мнения у Андрея Данилко уже просто не может быть.

Напомним, ранее стало известно, почему Андрея Данилко вышвырнули из ОАЭ.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей