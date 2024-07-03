Продюсер Рудченко объяснил отказ Сердючки выступать на концерте в поддержку ВСУ

Артист многих удивил

Популярный украинский певец и лицедей Андрей Данилко достиг невероятной славы благодаря российскому зрителю, которому пришелся по вкусу образ Верки Сердючки. Однако после известных событий зимы 2022 года юморист занял четкую проукраинскую позицию. На этом фоне многих удивил внезапный удар певца по ВСУ – Данилко категорически отказался выступать на фестивале ATLAS UNITED, посвященном украинской армии.



Такой неожиданный шаг со стороны популярного украинского артиста объяснил известный российский продюсер Павел Рудченко. Он предполагает, что в будущем Данилко хочет иметь пути отхода для того, чтобы вернуться на российскую сцену. Продюсер отметил, что в ближайшее время об этом не может идти и речи, однако украинец вполне может рассматривать Россию как альтернативную площадку в будущем.

"Он может использовать это как запасной аэродром в дальнейшем", – пояснил эксперт по звездной тусовке.

Павел добавил, что многие артисты, выступившие против России, серьезно просчитались. Они рассчитывали на мегапопулярность на Западе, однако оказались невостребованными из-за репертуара на русском языке и ориентации на российского зрителя.

При этом сам Данилко свой отказ объяснил тем, что не может быстро переделать все песни с украинского на русский язык. Более того, его сильно подкосил громкий скандал с недавним концертом.