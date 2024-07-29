Наказание за вывоз песка с пляжей Сардинии достигает суммы 3 тысячи евро - АТОР

Россиян напугали миллионными штрафами за сувениры с отпуска
Фото: www.unsplash.com
Нарушителям придется раскошелиться

Поездка за границу всегда ассоциируется с приятным приключением и обычно приносит только самые позитивные впечатления. Однако стоит быть начеку, иногда из-за незнания правил некоторых стран можно получить колоссальные штрафные санкции.

Так, россиянам напомнили о строгом запрете вывозить песок с пляжей, а также другие сувениры природного происхождения, действующем в ряде государств. В некоторых странах нарушение этих требований карается многомиллионными штрафами.

Например, не стоит пытаться увезти с собой частичку Италии – за вывоз песка с пляжей Сардинии накажут штрафом в размере до 3 тысяч евро. Также наказание получат люди, которые решили забрать с собой гальку и кварцевые камни. При этом речь идет о самых минимальных объемах – за пару камушков можно тоже пострадать.

Особо жесткие правила действуют на курорте Стинтино этого острова. Даже за брошенное на песок полотенце можно получить штраф в размере 100 евро. Дело в том, что местные внимательно следят за драгоценным белым песком – они не могут допустить, чтобы он цеплялся за ткань полотенца.

В разных уголках планеты действуют разные правила. Иногда штрафные санкции достигают сумм в миллионы рублей. Например, вынос черного вулканического песка с гавайских пляжей Папаколеа и Пуналуу наказывается штрафными санкциями в 100 тысяч долларов, что равняется примерно 8,7 миллиона рублей.

К слову, ранее россиянам напомнили о тюремном заключении за выращивание мяты на даче.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
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