Малышева призвала брать экспресс-тесты при поездках за границу

Доктор дала дельный совет

Телеведущая Елена Малышева призвала всех россиян, которые собираются за границу, взять с собой специальные тесты, способные помочь в короткий срок диагностировать острые состояния. Об этом она заявила в передаче "Жить здорово!" на Первом канале.

Врач отметила, что во время отдыха на заграничных курортах или в других поездках получить медицинскую помощь бывает сложно. Поэтому в некоторых ситуациях лучше пологаться на себя. Например, можно купить специальный тест, который помогает выявить инфаркт миокарда по капле крови. Он продается в аптеке. Проводить его следует в тех случаях, когда человек начал испытывать сильную боль в груди, отдышку или нехватку воздуха.

Малышева рассказала, что также в отпуске будут полезными экспресс-тесты на половые инфекции. Часто летний отдых может привести к курортному роману, и тут важно быть наготове. Быстро можно проверить себя на наличие сифилиса, а еще беременности, но лучше всего пользоваться презервативами.

Дополнительно быстро можно определить наличие стрептококка, который вызывает ангину. Для этого достаточно взять мазок из горла.

"Бета-гемолитический стрептококк группы А (...) вызывает не только ангину, но и осложнения на сердце, почки и суставы", – предупредили медики в эфире.

По их словам, если тест показывает положительный результат, то следует срочно начинать лечение антибиотиками.

Ранее стало известно, как Малышева со скандалом выгнала конкурента с Первого канала.