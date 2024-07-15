Гагарина и Нагиев оказались в топе рейтинга доверия у россиян

Названы российские звезды с самым высоким рейтингом доверия у россиян
Полина Гагарина. Фото: АГН "Москва"
Первое место досталось известному артисту, который в мало появляется на экранах

Больше всего россияне доверяют ведущему и актеру Дмитрию Нагиеву. По итогам опроса в городах России с населением более 100 тыс. человек, он занял первое место в рейтинге. На втором месте разместилась Полина Гагарина, а третье досталось Константину Хабенскому.

Исследования проводили с апреля по май этого года. Всего в нем приняли участие около 1,5 тысяч человек. Четвертое место досталось комику Павлу Воле, а пятое – Дмитрию Маликову. Далее по списку расположились Ольга Бузова, блогер Дима Масленников, Сергей Безруков, Михаил Литвин и Влад Бумага.

Аналогичный антирейтинг возглавила телеведущая Анастасия Ивлеева. Далее идет Алла Пугачева с супругом, Филипп Киркоров и снова Ольга Ббузова.

Источник: Лента.ру

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