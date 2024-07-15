Гагарина и Нагиев оказались в топе рейтинга доверия у россиян

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Больше всего россияне доверяют ведущему и актеру Дмитрию Нагиеву. По итогам опроса в городах России с населением более 100 тыс. человек, он занял первое место в рейтинге. На втором месте разместилась Полина Гагарина, а третье досталось Константину Хабенскому.
Исследования проводили с апреля по май этого года. Всего в нем приняли участие около 1,5 тысяч человек. Четвертое место досталось комику Павлу Воле, а пятое – Дмитрию Маликову. Далее по списку расположились Ольга Бузова, блогер Дима Масленников, Сергей Безруков, Михаил Литвин и Влад Бумага.
Аналогичный антирейтинг возглавила телеведущая Анастасия Ивлеева. Далее идет Алла Пугачева с супругом, Филипп Киркоров и снова Ольга Ббузова.
Вокруг нашей страны активно плетут образ "империи зла"
Президент подогревает почву перед началом диалога