Джанабаева вернулась в Россию вслед за мужем Валерием Меладзе

Супругов заметили в Подмосковье

Известный композитор Валерий Меладзе растерял многих поклонников после того, как неоднозначно повел себя на фоне последних событий на международной арене. Он вместе с женой Альбиной Джанабаевой неплохо устроился за границей, однако недавно стало известно, что парочка все же решила вернуться в Москву.



Стоит отметить, что Меладзе не раз пытался дистанцироваться от нашей страны, он выражал недовольство, когда его называли российским артистом. В то же время, композитор предпочел воздержаться от громких политических заявлений. Некоторое время назад Валерия заметили на деловой встрече в грузинском ресторане на Рублевке.

Теперь оказалось, что и супруга Меладзе находится в России. Альбина решила скрыть свое возвращение в страну от широкой публики, женщина обошлась без оповещений о том, что прилетела в Россию. Однако внимательные поклонники быстро разузнали, что к чему. Джанабаева выложила фотографию из подмосковного особняка, чем рассекретила свое местонахождение.

К слову, Валерий Меладзе заранее начал готовить свое грандиозное возвращение в Россию. Недавно в прессу просочилась информация о том, что артист вовсе не осуждает российскую сторону и очень хочет вернуться домой. Меладзе надоело слоняться по Европе, в России ему жилось гораздо лучше.