Mash: Меладзе открестился от поддержки Киева и пообещал вернуться в Россию

Поддержавший Украину Меладзе резко переобулся: возвращается в Россию
Валерий Меладзе. Кадр: YouTube
Артисту надоело слоняться по заграницам

За последние несколько лет многие российские знаменитости приняли для себя судьбоносное решение покинуть Россию и попытаться построить жизнь и карьеру за рубежом. Эта задача оказалась не такой уж простой. Так, в прессе появилась любопытная информация о резком переобувании популярного певца Валерия Меладзе.

Как известно, этот артист уже достаточно давно полностью выпал из отечественного мидийного поля. Певец активно гастролирует по западным странам и считается достаточно востребованным среди иностранной публики.

Впрочем, судя по опубликованным данным, у Валерия Меладзе все не так уж и хорошо. Авторы телеграм-канала Mash выяснили, что артист очень хочет вернуться в Россию, где ему с легкостью удавалось получать баснословные гонорары, кроме того, звезду всегда приглашали на крупные концерты на лучших площадках России.

Сообщается, что недавно Валерий посетил нашу страну проездом и пообщался с родственниками. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что артист жаловался на переезд в Европу. Меладзе заявил, что его слова поддержки в адрес соседней страны, которая находится в жестком конфликте с Россией, это всего лишь провокация. Мол, знаменитость подставили, на самом деле он не осуждает российскую сторону и хочет домой.

К слову, ранее стало известно, что гонорары Валерия Меладзе заметно упали.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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