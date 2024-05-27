Дворцов рассказал, что гонорары Меладзе упали до двух миллионов рублей

Гонорары Валерия Меладзе резко упали
Валерий Меладзе. Кадр: YouTube
Люди уже не готовы платить певцу астрономические суммы

Когда-то Валерий Меладзе был одним из самых востребованных артистов на российской сцене. Однако его неоднозначное поведение на фоне последних событий на международной арене разочаровало многих фанатов. Теперь выяснилось, что выступления артиста в разы подешевели.

Такой информацией с общественностью поделился известный российский продюсер Сергей Дворцов. Специалист по светской тусовке утверждает, что гонорары певца упали до 2-3 миллионов за выступление в России. Еще совсем недавно Меладзе требовал по 6-8 миллионов.

Заработки Меладзе за рубежом также претерпели неприятные для него изменения. Валерий продолжает активно выступать за границей, однако его доходы упали примерно в два раза. Даже богатые почитатели таланта знаменитости уже не в состоянии обеспечить ему былые гонорары.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник

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