Продюсер Дворцов объяснил, почему Меладзе помог больному Кушанашвили

Артист готовится вернуться в страну

Болезнь Отара Кушанашвили мобилизовала российский шоу-бизнес. На помощь журналисту пришли даже те, с кем, казалось бы, у него были очень натянутые отношения. Кто-то просто звонил ему со словами поддержки, другие – находили хороших врачей, а третьи отправляли деньги для медицинской помощи. Одним из них стал Валерий Меладзе.

Однако продюсер Сергей Дворцов не верит в благородные мотивы артиста. Он полагает, что на самом деле певец решил помочь Кушанашвили ради обеления своей репутации. Не так давно источники рассказали, что на самом деле Меладзе очень скучает по России и хочет вернуться назад.

Дворцов рассказал, что артист отправил на помощь Кушанашвили почти 2 млн рублей.

"Очевидно, он таким образом анонсирует своё возвращение", – считает продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин призвал не судить строго Валерия Меладзе за его поступки. Он напомнил, что певец даже за границей остается очень востребованным, и если бы он снова приехал в Россию и ему дали второй шанс, то мог бы собрать стадионы.