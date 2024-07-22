Российские олигархии объявили Меладзе негласный бойкот

Артиста не хотят видеть в стране

Еще два года назад Валерий Меладзе был одним из самых высокооплачиваемых артистов в России, однако в последнее время он не может похвастаться таким же уровнем заработков. Как сообщают СМИ, приглашать его стали редко даже на частные мероприятия. Российские олигархи нанесли по артисту удар, объявив ему негласный бойкот.

Поговаривают, что периодически Меладзе наведывается в Москву. В частных беседах он признается, что очень скучает по стране и не против вернуться назад, но пока обстоятельства сделать это не позволяют.

Однако в последнее время в среде российских бизнесменов растет спрос на артистов с патриотическим настроем, поэтому Меладзе остался не у дел.

"Он лишился очень больших денег из-за своей неоднозначной позиции – сотен миллионов", – говорят в тусовке.

Больше работы на этом фоне появилось у Сосо Павлиашвили и других знаменитостей.

Продюсеры подтверждают, что в России Меладзе особо выступать не зовут – те, кто хочет увидеть артиста на своем мероприятии, проводят его за границей. Все понимают, что въезд артисту в страну сейчас нежелателен.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе отправил 2 млн рублей в Россию в качестве помощи.