"На одной сцене с SHAMAN": Машкова сравнила Россию с Третьим рейхом

Артистка полагает, что не смогла бы выступить против российских властей

Актриса Мария Машкова дала новое интервью, в котором высказалась о своей возможной судьбе, если бы она осталась в России. Девушка полагает, что в текущей ситуации ей, вероятно, пришлось бы прогнуться под существующие устои и действовать так, как диктуют свыше.

Машкова утверждает, что не представляет до конца, как бы она поступила, если бы угрожали ее близким или детям. Актриса полагает, что вряд ли бы стала открыто выражать свою точку зрения о происходящем и начала бы регулярно принимать участие в патриотических мероприятиях, чтобы сохранить работу и привычный уклад жизни.

Знаменитость говорит, что до сих пор не может поверить, что ей пришлось окончательно разорвать все связи с Россией и пытаться строить свою карьеру в Америке. Такой жизни, которая у нее есть сейчас, она себе не желала.

"Мне до сих пор легче представить себя в "Лужниках" под буквой Z на одной сцене с SHAMAN, чем поверить в то, что со мной происходит", – призналась она.

Машкова сравнила происходящее в России с Третьим рейхом, отметив, что она не смогла бы стать подобием Августа Ландмессера, который отказался поднимать зигующую руку в большой толпе, поскольку попросту бы испугалась.

Ранее Машкова призналась, что ей трудно жить в США, поскольку в стране не хватает близких людей, которые могли бы оказывать ей поддержку.