Андрей Губин улетел из России на лечение

Андрей Губин честно заявил о побеге из России и улетел за границу
Андрей Губин. Кадр: YouTube
Артист уже покинул родную страну

В нынешних условиях любой выезд знаменитостей за пределы границ нашей страны вызывает пристальное внимание публики. Большинство россиян негативно относятся к беглецам, которые покинув родное государство, начинают из-за рубежа поливать его грязью. Недавно из России улетел популярный певец Андрей Губин, что, разумеется, сразу оказалось в центре внимания.

Впрочем, секс-символ 2000-х был готов к такому развитию событий и сразу же сделал честное заявление о побеге. Он объявил, что не пытается сбежать из России, а всего лишь заботится о собственном здоровье. Губин уже много лет борется с тяжелым заболеванием, которое изменило всю его жизнь. Артист часто испытывает болезненные ощущения, от которых практически невозможно избавиться. Сейчас Губин отправился в Египет, чтобы отдохнуть и набраться сил. Он находится в курортном городе Дахабе и надеется под ярким солнцем поправить здоровье.

"Это не побег из России, а плановое мероприятие", – заявил певец.

Впрочем, пока артист не знает, когда вернется в Россию. Проблемы со здоровьем заставляют его все внимание уделять собственному состоянию.

К слову, ранее стало известно об отъезде из России Регины Тодоренко. Популярная артистка приняла важное решение после тяжелого периода в жизни.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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