Украинка Регина Тодоренко покинула Россию и отправилась отдыхать на Мальдивы

"Непонятно, для чего работаем": украинка Тодоренко покинула Россию
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Артистка приняла важное решение

Серьезные изменения на международной арене привели к тому, что популярные в нашей стране артисты оказались под пристальным вниманием поклонников. Каждая поездка за рубеж теперь вызывает определенное беспокойство и настороженность. Так, недавно стало известно об отъезде из России телеведущей Регины Тодоренко. Уроженка Украины недавно была в Китае, а теперь улетела на Мальдивы.

Регина рассказала, что недавно побывала в продолжительной командировке в Китайской Народной Республике. Телеведущая пожаловалась, что иногда работает на износ, и даже не понимает, зачем тратит все силы на трудовую деятельность. Девушка вместе с любимым мужем Владом Топаловым приняла важное решение и улетела в долгожданный отпуск. После активной работы звезды остро нуждались в отдыхе.

"Я снова улетела. У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим, как овощи", – пожаловалась знаменитость.

Впрочем, судя по красочным фотографиям из отпуска, девушке удалось взять себя в руки. Сейчас она с супругом и двумя детьми прекрасно проводит время на райском острове.

К слову, ранее популярный телеведущий Андрей Бедняков резко высказался о бывшей коллеге по телепроекту "Орел и решка" Регине Тодоренко.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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