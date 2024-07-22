Подруга назвала причину странного поведения Глюкозы на концерте

Недавно знаменитость перенесла тяжелую потерю

Поведение Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, во время концерта в Красноярске вызвало широкое общественное возмущение. Артистка, по подозрению публики, находилась на сцене в состоянии измененного сознания, из-за чего не попадала в ноты, шаталась и постоянно трогала себя за интимные места. Спустя сутки после инцидента ни она, ни ее представители так и не пояснили, что именно произошло. На комментарий решилась только ее подруга, которая не стала раскрывать своего имени.

По ее словам, сейчас певица находится в депрессии. Не так давно она потеряла свою бабушку – ту, которая занималась ее воспитанием. Для Натальи это стало большим ударом, но, несмотря на свое состояние, артистка не стала отменять договоренности о представлении в Красноярске. Пояснять, какое именно вещество способствовало такому неадекватному поведению Глюкозы, подруга не стала.

Скандал вокруг знаменитости решил прокомментировать нарколог и психиатр Василий Шуров. Он утверждает, что в состоянии певицы наблюдалиись признаки опьянения психоактивными веществами, хотя есть вероятность, что подобному поведению способствовал алкоголь.

"Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность", – полагает специалист.

Известно, что в подростковом возрасте Наталья страдала от наркозависимости. В одном из интервью она признавалась, что к 16 годам перепробовала практически все виды запрещенных препаратов. Бросить она смогла только после начала сотрудничества с Максимом Фадеевым.

* употребление наркотиков вредно для здоровья