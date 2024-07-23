Зрители раскритиковали Глюкозу за поведение на концерте в Красноярске

Зрители накинулись на Глюкозу после жуткого скандала в Красноярске
Глюкоза. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Певица вела себя очень подозрительно

В социальных сетях активно обсуждают неприятную историю, в которую угодила популярная исполнительница Глюкоза. Наталья Ионова недавно выступила в Красноярске, однако зрители остались, мягко говоря, не в восторге от ее поведения.

В беседе с журналистами посетители нашумевшего мероприятия заявили, что артистка вела себя неадекватно. Некоторые предполагают, что девушка была в состоянии измененного сознания. Люди делятся догадками: Наталья могла выпить лишнего или употребить что-то посерьезнее.

"Я видела, как она трогает себя за интимные места и не раз. Поведение просто неадекватного человека", – делится неприятными впечатлениями посетительница концерта.

На Глюкозу обрушился шквал критики. Люди в шоке от того, что во время пения артистка строила странные гримасы и постоянно касалась себя в сокровенных местах.

Источник: ngs24.ru ✓ Надежный источник

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