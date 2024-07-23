Зрители раскритиковали Глюкозу за поведение на концерте в Красноярске

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В социальных сетях активно обсуждают неприятную историю, в которую угодила популярная исполнительница Глюкоза. Наталья Ионова недавно выступила в Красноярске, однако зрители остались, мягко говоря, не в восторге от ее поведения.
В беседе с журналистами посетители нашумевшего мероприятия заявили, что артистка вела себя неадекватно. Некоторые предполагают, что девушка была в состоянии измененного сознания. Люди делятся догадками: Наталья могла выпить лишнего или употребить что-то посерьезнее.
"Я видела, как она трогает себя за интимные места и не раз. Поведение просто неадекватного человека", – делится неприятными впечатлениями посетительница концерта.
На Глюкозу обрушился шквал критики. Люди в шоке от того, что во время пения артистка строила странные гримасы и постоянно касалась себя в сокровенных местах.
Боевики не знают пощады
Мир оказался на пороге глобального конфликта