Вайкуле рассказала, как Пугачева решила отметить 75-летний юбилей

Вайкуле выдала подробности обернувшейся катастрофой вечеринки Пугачевой
Лайма Вайкуле. Кадр: YouTube.com
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Мероприятие прошло с меньшим размахом, чем ожидалось

Алла Пугачева хотела отпраздновать свое 75-летие в кругу близких людей. Но так сложилось, что большинство из них сейчас находятся далеко от Израиля. Особенно все осложнилось на фоне атаки Ирана, из-за чего небо над страной пришлось закрыть. Как писали СМИ, в итоге вечеринка Примадонны обернулась настоящей катастрофой, поскольку многие не смогли приехать.

Лайма Вайкуле решила раскрыть подробности празднования 75-летия Пугачевой. Она утверждает, что несколько человек все же прибыли в страну – о каждом из них артистка заботится с особым трепетом. По ее словам, в этом заключается уникальная черта характера Аллы Борисовны. Певица рассказала, что Пугачева оплатила гостям все – от билетов до проживания в гостинице. 

"Такое внимание... Поверьте, если б сегодня она была бы в России, то ее бы очень волновали потопы и все остальное. Она бы туда поехала в отличие от многих других", – говорит певица.

Знаменитость рассказала, что юбилейные гуляния Пугачева решила провести не так, как раньше, из-за политической ситуации. Артистка запланировала простую встречу друзей, более тихую, чем обычно и сердечную.

Ранее Раймонд Паулс вспомнил, как Алла Пугачева отказалась звать его на свой концерт в Риге.

Источник: YouTube
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