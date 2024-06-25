KP: фестиваль Вайкуле в Латвии провалился

Люди не горят желанием покупать дорогостоящие билеты

Певица Лайма Вайкуле не смогла продать больше 10% билетов на свой фестиваль в Юрмале – до его официального начала остался месяц. При этом, как отмечает "Комсомольская правда", в Латвии по всей стране развешаны афиши и приглашения на мероприятие, однако повысить продажи это не помогает.

Места за вип-столиками почти все заняты, но их отдавали бесплатно друзьям и знакомым Вайкуле, которых она пригласила на фестиваль. Вероятно, остатки билетов тоже будут отдавать просто так, чтобы избежать пустых мест в зрительном зале, рассказал организатор концертных мероприятий в Юрмале.

Для продажи билетов представители Вайкуле даже пустили слух, будто бы на второй день заявится Пугачева с мужем и споет перед публикой. Однако вероятность выступления артистки крайне мала, несмотря на недавний выход нескольких песен.

Народ не занимает места даже чтобы посмотреть на Лайму Вайкуле, хотя обычно на нее билеты распродают быстро.

"Потом все раздадут и сообщат "аншлаг". Врут. Кому они нужны", – пишут журналисты.

По их словам, на фестивале не будет "настоящих звезд". Например, в афише указаны Нино Катамадзе, Интарс Бусулис, Янис Стебелис, Алексеев, группа LondonBeat и еще несколько имен, которые мало известны массовому зрителю. Из "украинских талантов" там пока только один танцевальный коллектив.

Ранее на опубликованном Вайкуле приглашении посетить музыкальный фестиваль публика обратила внимание на перекошенное лицо знаменитости. По слухам, это произошло после пластической операции.