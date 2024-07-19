90-летний Познер опроверг новости о болезни и рассказал о своем состоянии

Появились детали состояния Познера после новостей о раке: лечить не будут
Владимир Познер. Кадр: YouTube
Здоровье пожилого шоумена беспокоит поклонников

Недавно в информационном пространстве появились тревожные новости о состоянии здоровья популярного телеведущего Владимира Познера. Некоторые источники утверждают, что у знаменитости диагностировали рак.

Так, в прессе писали о диагнозе, который Познеру якобы поставили медики, речь идет об злокачественной эпителиоме кожи. Шумиха поднялась знатная, поэтому шоумену пришлось лично выйти на связь и раскрыть подробности своего состояния. Познер объявил, что публикации в прессе – ложь, и он прекрасно себя чувствует. Телеведущий заявил, что проводит время на международном семинаре и в лечении абсолютно не нуждается.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", у Владимира Познера ранее уже были проблемы, связанные с онкологией. Около 30 лет назад у телеведущего обнаружили рак простаты. К счастью, опухоль вовремя удалили. Еще через 20 лет Владимир снова столкнулся с болезнью, на этот раз раком кишечника. Тогда он также сумел победить опасное заболевание.

К слову, ранее была раскрыта причина провала Владимира Познера и Ивана Урганта на Западе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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