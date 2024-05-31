Познер ответил на претензии депутатов из Нидерландов

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Небольшой тур Владимира Познера и Ивана Урганта по Европе оказался не таким спокойным, как, вероятно, на это могли надеятся знаменитости. Особенно громко мероприятие прошло в Нидерландах. Сперва украинцы устроили митинг, требуя не давать выступать "российским пропагандистам", а уже потом к делу подключились местные депутаты.
Два парламентария обратились в МИД страны с петицией из 11 вопросов. В частности они интересовались, в курсе ли ведомство биографии Урганта и Познера, а также их "ярко выраженной пророссийской позиции". По мнению голландцев, шоу знаменитостей способствует распространению российской дезинформации.
На скандал отреагировал Владимир Познер. В беседе с РБК он отметил, что после представления в Амстердаме никто не обращался к ним с претензиями. И про недовольство местных депутатов он ничего не знает.
"Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики", – отметил журналист.
В ближайшее время Ургант и Познер планируют выступить в Германии. Их представление в Швейцарии прошло без громкого общественного возмущения.
Власти Незалежной никак не успокоятся