Опубликована подборка высказываний коллег о Владимире Познере

"Совершает крупные ошибки": что Ургант и Меньшова думают о Познере
Владимир Познер. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Для многих телеведущий – образец для подражания

Сегодня, 1 апреля, известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер отмечает круглую дату – звезде исполнилось 90 лет. По этому поводу журналисты сделали подборку высказываний коллег, которые наилучшим образом характеризуют популярного интервьюера.

Так, известный телеведущий Иван Ургант всегда с особым обожанием относился к Владимиру Познеру. Иван считает старшего коллегу своим учителем и наставником. Он признался, что очень ценит беседы с маститым журналистом. Разговоры с Познером всегда помогали Ивану обогатить знания и повысить уровень собственного профессионализма.

  "Я учусь у него всему. Просто задаю ему вопрос, а дальше Владимир Владимирович начинает говорить. А я тихонечко слушаю и мотаю на ус. И становлюсь немножко умнее", – рассказал Иван.  

А вот Юлия Меньшова решила обратить внимание на огрехи, которые заметила в работе Познера. Артистка считает, что его манера общаться с гостями давно устарела. Познер отлично справляется с политическими интервью, но гости из других сфер попадают в конфузы при встрече с ним. Юлия отметила, что иногда во время интервью он путает факты о жизни представителя творческой интеллигенции, что выглядит непрофессионально.

"Но когда он приглашает людей на интервью, он вместе с командой совершает крупные ошибки. Например, когда к Познеру приходит гость из театральной среды, он может перепутать факты из биографии, даже когда основывает свой вопрос на этом факте", – отмечала Юлия.

Журналист Артем Шейнин всегда восхищался фигурой Познера. Он вспоминал, что в совместном путешествии по Америке пожилой телеведущий демонстрировал невероятную выдержку и жизненную энергию. Даже после долгих и изнурительных поездок он спокойно отправлялся на утреннюю пробежку и всегда был свеж и бодр.

К слову, ранее возвращение Познера на "Первый канал" вызвало общественное возмущение.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей