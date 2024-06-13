Брутян ответила на выпад Муцениеце из-за алиментов

Брутян ответила на выпад Муцениеце из-за алиментов
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Знаменитость предпочла говорить высокопарными фразами

Актриса Агата Муцениеце в соцсетях высказалась о разбирательствах с бывшим супругом Павлом Прилучным. Она с сарказмом назвала его "очень хорошим человеком", который не смог с достоинством проиграть суд по алиментам. Артистка посмеялась, что при этом в соцсетях он выставляет счастливые фотографии со своей новой женой и нарочито показывает, как у него все хорошо. 

Ответить на этот выпад решила Зепюр Брутян, которая выложила свою фотографию в роковом образе и оставила лаконичное сообщение без упоминания персон.

Фото: соцсети

В комментариях люди разделились на две группы: одни поддержали Муцениеце, а другие Брутян с Прилучным.

"Зепюр чего враждует с посторонним ей человеком? Это дело Павла и его бывшей жены. Почему она борется против Агаты и ее законных прав в отношении их общих с Павлом детей?",

"Ее очень задевает, что вы с Павлом счастливы! Озлобоенная особа, не обращайте на нее внимание",

"Если честно, то Паша во всем виноват, нужно платить алименты по закону, а не мучить всех, в том числе и деток",

– пишет народ.

Ранее Муцениеце заявила, что ее бывшему супругу с новой пассией должно быть стыдно, поскольку они везде кричат о своем счастье, но зачем-то судятся с ней из-за алиментов.

Источник: соцсети
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