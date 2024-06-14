Психолог объяснила поведение Муцениеце по отношению к Прилучному

Пара разошлась четыре года назад

Скандальный развод популярной российской актрисы Агаты Муцениеце и ее коллеги по сцене Павла Прилучного долго и подробно обсуждали в прессе. С того времени прошло целых четыре года, однако страсти между бывшими супругами не утихают. По крайней мере, Агата постоянно старается напомнить о себе экс-мужу и регулярно публично его задевает. Причины такого странного поведения знаменитости объяснила известный психолог Александра Миллер.



В первую очередь, следует напомнить, что после развода у артистов осталось двое общих наследников. Агата часто публично напоминает об этом своему бывшему и подчеркивает, что дети требуют серьезных финансовых вложений. Муцениеце решила вынести эти разборки на всеобщее обозрение, так как, судя по всему, наладить нормальный диалог с Павлом у нее не получилось.

По мнению психолога, такое намеренное вынесение сора из избы может объясняться старыми нерешенными вопросами, которые были в паре еще до развода. Какие-то моменты сильно гложат актрису, и таким образом она хочет решить проблему. Также эксперт подчеркнула, что своими действиями Муцениеце явно привлекает к себе внимание.

Однако, как бы там ни было, общие дети нуждаются во внимании и заботе обоих родителей, поэтому поведение актрисы вполне объяснимо. Миллер отметила, что зачастую мужчины достаточно безалаберно относятся к финансовым вопросам, связанным с детьми от рухнувших браков, а женщины действуют более осознанно.

К слову, ранее Агата Муцениеце больно уколола бывшего мужа и его новую жену.