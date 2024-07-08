Андреева вспомнила, как Эрнст вызвал ее из отпуска из-за теракта в Беслане

Эрнст срочно вызвал ведущую новостей из-за произошедшего в России
Екатерина Андреева. Кадр: YouTube.com
Только она смогла подать все в правильном тоне

Екатерина Андреева является бессменной ведущей новостной программы "Время" на Первом канале последние 27 лет. За это время у нее накопилось множество историй, как ее вызывали на работу во время различных событий в стране.

Одним из них стал теракт в Беслане. В тот момент журналистка находилась в отпуске в Сингапуре и уже возвращалась домой. В самолете на высоте 10 тысяч метров к ведущей подошла стюардесса с неожиданной просьбой – она передала ей слова капитана самолета, который попросил ее обязательно включить все телефоны после приземления.

"И, увидев мои распахнутые глаза, добавила, что это не про семью, не личное", – вспоминает Екатерина.

Оказалось, что все это время с ней пытались связаться коллеги и Константин Эрнст. В эфире ее подменяли ведущие, которые не справлялись с градусом освещения тяжелых новостей. Тогда руководитель канала принял решение достать Андрееву, где бы она не была.

После созвона продюсер объяснил Екатерине, что ситуация с заложниками в Беслане очень сложная, поэтому ей нужно срочно выйти на работу. Андреева смогла предстать на экране собранной и верящей, что это получится пройти, а не создавать лишнюю тревогу.

Ранее в Сети появилось фото оголенной Екатерины Андреевой.

Источник: YouTube
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