Вечно молодая Екатерина Андреева сбросила белье на публике

Вечно молодая Екатерина Андреева сбросила белье на публике
Екатерина Андреева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com/
Телеведущая показала себя во всей красе

Популярная российская телеведущая Екатерина Андреева не прекращает удивлять публику своим сияющим внешним видом – красотка давно разменяла шестой десяток, однако выглядит, как юная прелестница. Недавно знаменитость порадовала поклонников весьма откровенными кадрами.

57-летняя телеведущая разместила в социальных сетях видеоролик, на котором предстала в одном полотенце на голое тело. Екатерина появилась в таком виде перед интернет-публикой для того, чтобы рассказать, как проводит время на райских островах – красотка улетела в отпуск на Мальдивы.

Андреева сообщила, что посетила спа-салон, который помог ей хорошенько расслабиться и обновиться. Впечатлениями звезда делилась в одном лишь полотенце. Благодаря смелости Андреевой все желающие получили возможность полюбоваться ее оголенной зоной декольте, бархатной шеей и красивой линией плеч.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях произвел фурор кадр с полностью голой знаменитой артисткой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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