Источники раскрыли слова Эрнста о возможной отставке с "Первого канала"

Продюсер принял окончательное решение

Константин Эрнст является бессменным гендиректором "Первого канала" уже почти 25 лет. И в последнее время в обществе стали чаще поговаривать, что продюсеру пора в оставку – люди критикуют программы, которые выходят в эфир, и это серьезно отражается на рейтингах. Сейчас лидером в телевизионной сфере является "Россия 1", поскольку ее шоу и сериалы регулярно занимают практически весь топ Mediascope.

Близкие к Эрнсту люди утверждают, что некоторое время назад гендиректор и сам задумывался об уходе с места работы. Когда именно у него возникло такое желание – не сообщается.

"Но потом, по сути смирился с тем, что отставки в скором времени точно не будет", – говорят источники.

Несмотря на падение показателей, менять руководство "Первого канала" никто не намерен. Сам Эрнст в неформальных разговорах с соратниками и сотрудниками эту информацию подверждает, поэтому и отбора потенциальных кандидатов на должность гендиректора никто не ведет.

После февраля 2022 года "Первый канал" убрал из эфира большинство развлекательных шоу, которые делали основной рейтинг. Например, это коснулось "Вечернего Урганта". Позже часть передач стали постепенно возвращать, хоть и с серьезными кадровыми изменениям. Так, своего места лишился ведущий Дмитрий Дибров – в шоу "Кто хочет стать миллионером?" его заменила Юлианна Караулова, а из "Модного приговора" убрали историка моды Александра Васильева.