Эрнст попытался вернуть Урганта на "Первый канал"

Продюсер не теряет надежды

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст снова предпринял попытку вернуть в эфир телеведущего Ивана Урганта. Для этого он опять использовал площадку КВН.

В прошлый раз продюсер поздравил шоу-мена с днем рождения по телефону во время съемок. В финальный монтаж выпуска эта сцена не вошла.

Сейчас же Эрнст во время разминки задал командам провокационный вопрос, поинтересовавшись, какое из старых шоу они бы с радостью вернули на ТВ. Намек гендиректора "Первого" был абсолютно понятен.

Участники команды "Флеш-рояль" поспешили ответить, заявив, что были бы счастливы, если бы снова показывали "Вечернего Урганта" со старым ведущим. Эрнст был очень доволен таким ответом, как и зрительный зал, который поддержал юмористов овациями.

По итогу команде КВН поставили за разминку высший балл все члены жюри.

Сплетники поговаривают, что Константин Эрнст давно хочет вернуть Ивана Урганта на "Первый канал". Ради этого он даже ходил к высокопоставленным лицам, спрашивая за ведущего. Однако все попытки не принесли никакого результата. Сейчас шоумен гастролирует по Европе вместе с Владимиром Познером.