Дети беспокоятся из-за худобы Анджелины Джоли

Раскрыта причина невероятной худобы Анджелины Джоли
Анджелина Джоли. Фото: Gage Skidmore from Peoria / wikimedia.org
Знаменитость практически ничего не ест

В июне голливудской актрисе Анджелине Джоли исполнилось 49 лет. Многие отмечают, что для своего возраста артистка выглядит отлично, если бы не один нюанс – ее невероятная худоба.

Недавно на фигуру звезды снова обратили внимание, когда она появилась на ковровой дорожке вместе со своей дочерью Вивьен. Джоли была одета в платье цвета морской волны, которое подчеркивало тощие плечи и ключицы знаменитости. Состояние Анджелины сильно беспокоит ее детей, которые ничего не могут поделать с пищевыми привычками матери.

Причина ее худобы проста – когда актриса нервничает, то не в состоянии проглатывать пищу. Она не может даже выпить протеиновый коктейль, не говоря уже об употреблении полноценного блюда. А поводов для беспокойства у нее в последние годы очень много, и все связаны с бывшим супругом Бредом Питтом.

"Уровень ее стресса зашкаливает, что действительно влияет на ее пищевые привычки", – говорят источники.

Дополнительно она переживает из-за своего возвращения в актерство. Теперь Джоли приходится чаще появляться на ковровых дорожках, а Голливуд не прощает оплошностей звезд с внешним видом.

"Ирония в том, что на самом деле она уделяет огромное внимание пищевым привычкам своих детей и следит за тем, чтобы они получали все необходимые питательные вещества, но затем просто сидит и ковыряется в своей тарелке, едва доедая что-либо", – рассказывают знакомые.

Сейчас дети стараются заставлять Джоли правильно питаться и они даже добились в этом небольшого успеха. Однако нельзя сказать, что их усилия способны помочь актрисе справиться с проблемами.

Источник: In Touch Weekly
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