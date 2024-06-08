СМИ: Джоли собирается усыновить седьмого ребенка

Анджелина Джоли готовится стать матерью в седьмой раз
Анджелина Джоли. Кадр: YouTube.com
Знаменитость страдает от одиночества

Поскольку дети Анджелины Джоли постепенно начинают вести самостоятельную жизнь, актриса начинает страдать от "синдрома пустого гнезда". На этом фоне она начала планировать усыновление седьмого ребенка. На этот раз 47-летняя знаменитость хочет отправиться на Ямайку, чтобы найти ребенка, нуждающегося в постоянном доме.

Недавно Джоли прилетела в страну, чтобы принять участие в фестивале. Однако источники утверждают, что там она присматривает не только книги. 

"Анджелина уже больше года говорит об усыновлении еще одного ребенка", – говорит близкий инсайдер. 

Помимо 21-летнего Мэддокса, 19-летнего Пакса и 18-летней Захары, Анж является мамой Шайло, которой скоро исполнится 18 лет, и близнецов, Нокса и Вивьен – им по 14 лет. Идеей об усыновлении еще одного ребенка Джоли уже поделилась с наследниками, и все оказались ею очень воодушевлены.

Друзья говорят, что актриса чувствует себя "невероятно одинокой", но знает, что радость, которую приносит новорожденный ребенок, "лучше всего, что она когда-либо могла получить от мужчины". 

Источник: New idea

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